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Народный календарь. Какие работы по дому запрещены 8 мая
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Какие работы по дому запрещены 8 мая

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 8 мая называли в честь апостола и евангелиста Марка – Марков день. По народным приметам в этот день нельзя было мыть полы, чтобы не смыть достаток и благополучие. Выбрасывать мусор, напротив, было полезно. Наши предки верили, что это помогает очистить дом от негатива.

В этот день разрешалось купить себе любую вещь, приметы обещали, что деньги потекут рекой в таком случае. Чем больше на Марка было потрачено, тем больше денег придет в скором будущем.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какие работы по дому запрещены 8 мая

Приметы погоды обещали жаркое лето, если в этот день ясно. Если вы увидели низкую радугу, то скоро начнутся дожди.

8 мая отмечаются День памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне и Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца. В России этот день проходит экологическая акция по посадке леса.

111 лет назад обвенчались поэты Николай Гумилев и Анна Ахматова. 76 лет назад был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 54 года назад состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду у стен Кремля в Москве.

В этот день родились режиссеры Валерий Тодоровский, Юрий Мамин и Владимир Шевельков, русский поэт Василий Пушкин, дядя Александра Пушкина.

Именины отмечают Марк, Сергей, Василий.

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