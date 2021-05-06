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В народе 7 мая называли Евсеев день, Евсей – овсы отсей. Приметы не рекомендовали начинать этот день с чая или кофе, лучше всего выпить три глотка святой воды и умыться, чтобы быть бодрым и здоровым. Кофе и чай, напротив, сулят тоску.

Кроме того, в этот день лучше перестелить постельное белье, это поможет человеку обрести душевное равновесие. В народе считалось, что мятое и неопрятное постельное белье притягивает проблемы и неприятности. Подарки из текстиля в этот день не приветствовались, поскольку несли финансовые проблемы как дарителю, так и получателю.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему не стоит пить чай или кофе утром 7 мая

Приметы погоды гласили, что если в этот день вы увидите много комаров, то урожай овса будет богатым. Если на осине большие почки, то будет хороший урожай проса.

7 мая отмечаются День радио и День создания Вооруженных Сил России.

266 лет назад был открыт Московский университет (МГУ имени М.В. Ломоносова).

85 лет назад стал отмечаться День Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.

В этот день родились русский композитор Петр Чайковский, российский экономист Евгений Ясин, советский и российский театральный режиссер Кама Гинкас.

Именины отмечают Леонтий, Иннокентий, Иосиф, Николай, Валентин, Алексей, Сергей, Сусанна.

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