Более 20 человек погибли на дорогах Москвы за три месяца из-за превышения скорости

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За первый квартал 2021 года на дорогах столицы из-за высокой скорости погибли 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Чем выше скорость — тем больше тяжелых аварий. Статистика вновь и вновь подтверждает — количество погибших прямо пропорционально скоростному режиму, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточняется, что большая часть аварий, произошедших в Москве в прошлом году, приходится на участки с разрешенной скоростью 60 километров в час (58 процентов от общего числа аварий). По статистике департамента, на 100 километров таких дорог в среднем случается 140 ДТП, которые уносят жизни пяти человек.

Фото: Telegram-канал Дептранс Москвы

При этом на участках со скоростным режимом 100 километров в час число погибших на 100 километров дороги в 10 раз выше — 50 человек.

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