СМИ: Антон Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Фото: Наталия Нечаева/Вечерняя Москва

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 29-летний Заболотный подпишет двухлетний контракт с московским клубом. Он перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный забил десять голов и отдал четыре результативных передачи в 28 матчах. «Сочи» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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