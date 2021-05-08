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СМИ: Антон Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
Фото: Наталия Нечаева/Вечерняя Москва

СМИ: Антон Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Кирилл Николаев

Спорт

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 29-летний Заболотный подпишет двухлетний контракт с московским клубом. Он перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный забил десять голов и отдал четыре результативных передачи в 28 матчах. «Сочи» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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футбол«Сочи»ЦСКА
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