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Девять клубов официально покинули Суперлигу и договорились с УЕФА
Фото: instagram / @uefaco

Девять клубов официально покинули Суперлигу и договорились с УЕФА

Кирилл Николаев

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о мерах по реинтеграции в отношении девяти клубов, которые официально заявили о выходе из Суперлиги. Стороны достигли договоренности по этому поводу.

Английские команды «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», итальянские клубы «Милан» и «Интер», а также испанский «Атлетико» признали, что проект Суперлиги был ошибочным. Представители команд принесли извинения.

Указанные клубы заключили с УЕФА декларацию. Согласно документу, все девять команд признают и принимают устав УЕФА и остаются приверженными соревнованиями под эгидой организации. Также они должны прекратить свое участие в компании, созданной для функционирования Суперлиги. В качестве жеста доброй воли клубы пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе, сообщили на сайте УЕФА.

Ранее 12 европейских футбольных клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус») объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира. Согласно предлагаемому ими формату, в Суперлиге планируется участие 20 команд. Представители УЕФА раскритиковали инициативу и заявили, что отстранят от соревнований под своей эгидой тех, кто будет участвовать в турнире.

Идея о создании Суперлиги продлилась недолго. Позднее клубы — участники турнира провели совещание и заявили о завершении проекта.

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