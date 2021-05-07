Футбольные матчи начнут с минуты молчания в память о погибших в годы ВОВ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Предстоящие футбольные матчи начнут с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Речь идет об играх Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, а также Юношеской футбольной лиги.

Уточняется, что Дню Победы посвятят 29-й тур Российской премьер-лиги. Арбитры этих матчей выйдут на поле с георгиевскими ленточками.

Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов живыми открытками.

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