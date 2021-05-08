Названы приметы, привлекающие богатство и удачу в дом

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Все события, которые происходят с людьми, не являются случайными. Некоторым из них предшествуют определенные знаки со стороны Вселенной. Если уметь их замечать, то можно привлечь в жизнь удачу и богатство.

Например, птица, сидящая напротив вашего окна — к прибыли и приятным известиям, а паук или муравьи прямо в доме — к деньгам и богатству. Также привлечь благополучие можно с помощью буханки хлеба и солонки. Для этого нужно взять их в руки и обойти все комнаты в доме.

Кроме того, благополучие сулят случайно пролитые вода, молоко или чай. Согласно народным приметам, мечтающие о богатстве люди должны вставать с постели с правой ноги, хранить дома серебро и улыбаться каждый раз, когда у них в руках оказывается нож.

Чтобы хорошо провести наступающий день, перед выходом из дома нужно посмотреть на себя в зеркало. Если во время приема пищи держаться за уголок стола, это поможет приобрести квартиру побольше или обрести счастье. Также чуда могут ждать те, кто случайно увидят солнечный луч на полу. Забежавшая с улицы в дом кошка принесет с собой удачу, сообщает издание «Клубер».

Еще одним хорошим знаком считается случайно разбитая посуда. Туристам стоит запомнить, что поездка будет счастливой, если накануне провести уборку в доме, а перед самым отъездом нужно посидеть на чемодане.

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