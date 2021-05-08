«Хотелось кричать»: Юлианна Караулова рассказала, как узнала о беременности

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Певица Юлианна Караулова в Instagram-storires ответила на вопросы подписчиков. Артистка впервые рассказала о том, как узнала о беременности.

Караулова cообщила, что сделала тест на беременность, который оказался положительным. Она была так счастлива, что хотела сразу же поделиться этой новостью со всем миром. В тот день у певицы был концерт в Туле.

— Я была на нем немножко в шоке. Хотелось кричать об этом со сцены, но я решила воздержаться, — призналась 33-летняя Караулова.

Фото: instagram/yulianna_karaulova

Также артистка рассказала, как на новость о беременности отреагировал ее супруг Андрей Черный. По словам Карауловой, муж лишь удивленно переспросил: «Да ладно?». Певица уже находится на девятом месяце беременности и совсем скоро станет мамой.

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