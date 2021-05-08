Более 170 человек пострадали в результате столкновений в Иерусалиме

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Число пострадавших в результате столкновений, которые возникли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 178. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Красного полумесяца.

В результате столкновений госпитализировано 88 человек. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Напомним, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в Восточном Иерусалиме.

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