Мирный житель стал жертвой авиаударов Израиля по Сирии

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Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате атаки вооруженных сил Израиля на склад в сирийской провинции Латакия.

По сообщению телеканала Al Ekhbariya, удар был нанесен по складу пластиковых изделий в провинции Латакия. При этом агентство SANA приводит данные о том, что сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в районе провинции Латакия и города Масьяф в провинции Хама.

Сирийские средства массовой информации также сообщают, что ПВО сбили некоторые из ракет.

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали около 200 боевиков в Сирии.

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