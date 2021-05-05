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Мирный житель стал жертвой авиаударов Израиля по Сирии
Фото: twitter.com/WritesRights

Мирный житель стал жертвой авиаударов Израиля по Сирии

Татьяна Плотникова

Происшествия

Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате атаки вооруженных сил Израиля на склад в сирийской провинции Латакия.

По сообщению телеканала Al Ekhbariya, удар был нанесен по складу пластиковых изделий в провинции Латакия. При этом агентство SANA приводит данные о том, что сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в районе провинции Латакия и города Масьяф в провинции Хама.

Сирийские средства массовой информации также сообщают, что ПВО сбили некоторые из ракет.

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали около 200 боевиков в Сирии.

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