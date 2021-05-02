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Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране. Об этом рассказали в Telegram-канале канцелярии главы государства.

Амнистия коснется преступлений, которые были совершены до 2 мая 2021 года. При этом указ не распространяется на осужденных за контрабанду оружия и взрывчатых веществ, а также за госизмену и шпионаж.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Башаром Асадом. Главы государств затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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