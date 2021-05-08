Бывший шеф-повар королевской семьи рассказал о требованиях Елизаветы II к еде

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Королева Великобритании Елизавета II ведет здоровый образ жизни и уделяет большое внимание правильному питанию. Она пьет много воды, ест фрукты и полезную пищу. Бывший шеф-повар королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, что у королевы всегда было несколько специфических требований к еде, которые неукоснительно соблюдались за столом и на официальных банкетах в Букингемском дворце.

Так, по требованию королевы во время трапезы никому нельзя прикасаться руками к чему-то съедобному. В связи с этим фрукты за столом Елизаветы II едят только с помощью столовых приборов. Чтобы справиться с грушей, гости и королевская семья должны выесть ее нутро, предварительно срезав верхушку плода.

Макгрейди отметил, что любимой ягодой королевы является виноград, так как его проще всего есть столовыми приборами. Однако самым любимым угощением Елизаветы II считается шоколад. Королева каждый день съедает что-нибудь шоколадное, но делает это в умеренных количествах, чтобы не набрать лишний вес, сообщает Express.

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