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Елизавета II запустила производство собственного пива
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

Елизавета II запустила производство собственного пива

Анастасия Прохорова

В мире

Королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственного пива из растений, которые она выращивает у себя в поместье в Сандрингеме. Известно, что пока готовы два первых образца сортов напитка.

По данным СМИ, в сувенирном магазине поместья можно будет приобрести английский эль биттер холодной фильтрации и золотой IPA. Напиток объемом 500 миллилитров будет стоить около 5,5 доллара.

От имени Елизаветы II ранее уже производился алкогольный напиток. Это был джин из растений, собранных на территории Букингемского дворца. Вскоре дворец запустит производство нового сорта данного напитка, пишет издание People.

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