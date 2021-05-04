«Последняя капля»: королевская семья может отказаться от принца Гарри и Меган Маркл

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Переиздание скандальной книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл «В поисках свободы» может не оставить шансов на примирение герцога Сассекского с его семьей. Об этом заявил королевский эксперт Дункан Ларкомб.

— Если появится больше негативной информации о королевской семье или подробности каких-либо личных разговоров между Гарри и его семьей после похорон, это действительно станет последней каплей, — рассказал специалист.

Возможность установления мира появилась после того, как принц Гарри посетил похороны принца Филиппа. Однако теперь достигнутый прогресс может быть утерян, отмечает журнал Closer.

Ранее королевский фотограф оценил вероятность отречения от престола Елизаветы II.

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