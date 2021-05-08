«Она счастлива?»: подписчики раскритиковали Сябитову за слова о бесприданницах

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телевизионная сваха Роза Сябитова активно ведет свою страницу в Instagram, в котором делится советами о семейной жизни. На этот раз она подняла тему приданного, которое еще 300 лет назад помогало многим девушкам выходить замуж.

По словам Сябитовой, в те времена объем приданого имел огромное значение – чем его больше, тем лучше. Тайны из приданого не делали, о нем с гордостью рассказывали и «собирали» с момента рождения дочери.

— Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость, но значимости своей не утратила, — написала Сябитова.

Сваха подчеркнула, что в настоящее время деньги играют важную роль. Нынешняя молодежь не спешит создавать семью, потому что считает, что это дорого. Им легче выжить в одиночку.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новый пост свахи. Они обратили внимание, что дочери Сябитовой приданное, видимо, не помогло сохранить первый брак, при том, что, скорее всего, вопрос с преданным был решен.

«А ваша дочка с приданным вышла замуж два раза? Она счастлива?», «А ваша то, опять одна, что ли. Вышла с приданным замуж и что?», «Сваха всея Руси никак не может пристроить дочь! Почему мужики от нее бегут, вроде ничего, только ростом не удалась», — написали подписчики в комментариях к посту.

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