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Столичные школьники и студенты прочтут военные письма в рамках патриотической акции
Фото: Александра Учаева / Вечерняя Москва

Столичные школьники и студенты прочтут военные письма в рамках патриотической акции

Виктория Родимкина

Город

В Москве при поддержке Московского центра «Патриот.Спорт» состоится патриотическая акция «Здравствуйте, дорогие мои!». Поучаствовать в проекте пригласили столичных школьников, студентов колледжей и членов их семей.

Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев пояснил, что День Победы является данью уважения прошлому.

— Свидетельства того времени остались в письмах военных лет, которые бережно хранятся во многих семьях. «Здравствуйте, дорогие мои!» — сколько посланий на пожелтевшей от времени бумаге начинаются этой фразой, — сказал Марат Кучушев.

Он отметил, что эти слова не должны быть забыты, они должны звучать в домах. Проект поможет сохранить память о фронтовых письмах того времени.

Для участия в акции нужно выбрать отрывок из документа военного времени, прочитать его и записать на видео. Видеозапись необходимо отправить на адрес электронной почты volonterskoe-dvigenie@yandex.ru и опубликовать ее в социальных сетях с хештегами #ЗдравствуйтеДорогиеМои и #ПатриотСпорт до 15 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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