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Археологи в Москве нашли штык-нож от винтовки времен Второй мировой войны
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Археологи в Москве нашли штык-нож от винтовки времен Второй мировой войны

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Малая Семёновская улицаКарта всех событий

Штык-нож от солдатской винтовки нашли в траншее на Малой Семеновской улице в Москве во время работы с инженерными сетями. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что штык-нож самозарядной винтовки образца 1940 года был найден накануне Дня Победы.

— Сказать, как именно оружие попало в культурный слой, сейчас сложно. После окончания Великой Отечественной войны самозарядные винтовки Токарева и их модификации были признаны устаревшими, значительное количество оружия адаптировали к гражданскому использованию, — сказал Алексей Емельянов.

По словам главы департамента, специалисты узнают, на каком заводе был произведен штык-нож.

Эксперты считают, что оружие могло быть произведено на одном из трех заводов: в Туле, Ижевске или Коврове. Находку отреставрируют в специальных лабораториях, а после передадут в музей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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