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Брачный период начался у краснокнижных лягушек в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Брачный период начался у краснокнижных лягушек в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Олений прудКарта всех событий

У остромордых лягушек, которые обитают в Оленьем пруду в природно-историческом парке «Измайлово», начался брачный период. Об этом сообщила пресс-служба Мосприроды.

Этот вид занесен в Красную книгу Москвы. Остромордые лягушки ведут наземный образ жизни, но размножение происходит в лесных стоячих водоемах с водорослями. Самцы издают похожие на бульканье звуки, чтобы привлечь самку.

Самки откладывают икру в теплых местах на мелководье. Каждая особь может отложить до двух с половиной — трех тысяч икринок. Головастики появляются примерно через неделю.

Питаются остромордые лягушки мухами, комарами, а также водными беспозвоночными.

В столице лягушки недавно вышли из спячки. Для зимовки многие из них выбирают водоемы, ручьи, некоторые особи предпочитают прятаться в норах на суше, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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