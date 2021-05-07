Редкого черного коршуна заметили в Зеленограде

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В районе зеленоградского парка «Ровесник» сотрудники Мосприроды заметили занесенного в Красную книгу Москвы черного коршуна, который относится ко второй категории редкости.

Специалисты отметили, что в настоящее время у этих представителей семейства ястребиных начался сезон размножения. Свои гнезда пернатые обустраивают на деревьях на высоте 10–12 метров. Они возвращаются в них в последующие годы.

Высиживанием яиц занимаются самки, которым иногда приходят на помощь самцы. В семьях появляются по два — четыре птенца. Молодые коршуны начинают летать, когда им исполняется 42–45 дней.

Черный коршун в размерах меньше ворона. Его длина достигает 40–60 сантиметров, а вес— 800–1200 граммов. При этом самки бывают крупнее самцов. Размах крыльев птиц — 1,5 метра.

Коршуна можно узнать по темно-бурому цвету спины, рыжеватому брюшку и желтому основанию клюва и лап. Характерной особенностью птиц является хвост в виде развилки.

Чаще всего коршуна можно увидеть парящим и редко взмахивающим крыльями. Выполнять повороты и различные фигуры в небе ему помогает хвост.

Коршун является хорошим охотником, но в качестве еды обычно предпочитает отбросы и падаль. Эти птицы отличаются находчивостью и могут следить за животными и человеком, чтобы понять, где они добывают пищу. Их лапы довольно слабые и имеют короткие пальцы, из-за чего их добычей становятся лишь небольшая рыба, ящерицы и мелкие грызуны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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