Минэкологии Подмосковья призвало граждан позаботиться о перелетных птицах

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Министерство экологии Московской области обратилось к гражданам с призывом принять участие в программах по сохранению перелетных птиц. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Всемирный день мигрирующих птиц будут отмечать 8 мая. Основной его целью является желание привлечь внимание к данному явлению, изучению и сохранению редких и исчезающих видов.

— Это событие является знаковым не только для орнитологов, но и для всех любителей природы, — подчеркнул глава ведомства — зампред областного правительства Андрей Разин.

Согласно экспертным подсчетам, каждый десятый вид перелетных птиц находится под угрозой исчезновения. Поэтому в Московской области идет серьезная работа по сохранению популяций редких видов, в том числе и пернатых, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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