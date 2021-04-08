Москвичам предложили принять участие в акции по развешиванию скворечников

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ежегодную акцию по развешиванию скворечников «Здравствуйте, птицы!» запускают в столице. Ее организует ГПБУ «Мосприрода», сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Перелетные птицы весной возвращаются домой. С наступлением тепла они готовы заводить птенцов. Специалисты напоминают, что для этого пернатым нужно помочь решить «квартирный вопрос». Горожанам предлагают сделать для них скворечники.

Птичьи домики можно развешивать до поздней осени на высоте от четырех метров и выше. Специалисты напоминают, что гнездовье нужно расположить так, чтобы рядом с его передней стенкой не было ветвей, по которым могут забраться хищники.

Отмечается, что к акции могут присоединиться все желающие.

Ранее дятлов из Красной книги Москвы заметили в Измайловском парке столицы.

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