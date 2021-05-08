Около 2,8 тысячи человек проследят за безопасностью на матчах РПЛ в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В столице за безопасностью на футбольных матчах 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которые пройдут 8 и 10 мая, будут следить около 2,8 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в субботу, 8 мая.

На стадионе ЦСКА 8 мая пройдет матч ЦСКА — «Краснодар». В понедельник, 10 мая, на стадионе «Спартак» сыграют команды «Спартак» и «Химки».

— В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий, — уточнили в пресс-службе.

Для обеспечения общественного порядка на матче 8 мая будет задействовано около 1,1 тысячи человек. В частности, свыше 650 работников частных охранных организаций, более 300 представителей Федеральной службы войск национальной гвардии России и около 150 полицейских.

Свыше 700 сотрудников контрольно-распределительных служб, около 700 военных Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и более 300 сотрудников полиции будут работать на матче 10 мая.

Стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи с собаками и представители МЧС, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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