Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 2,8 тысячи человек проследят за безопасностью на матчах РПЛ в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 2,8 тысячи человек проследят за безопасностью на матчах РПЛ в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2АКарта всех событий

В столице за безопасностью на футбольных матчах 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которые пройдут 8 и 10 мая, будут следить около 2,8 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в субботу, 8 мая.

На стадионе ЦСКА 8 мая пройдет матч ЦСКА — «Краснодар». В понедельник, 10 мая, на стадионе «Спартак» сыграют команды «Спартак» и «Химки».

— В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий, — уточнили в пресс-службе.

Для обеспечения общественного порядка на матче 8 мая будет задействовано около 1,1 тысячи человек. В частности, свыше 650 работников частных охранных организаций, более 300 представителей Федеральной службы войск национальной гвардии России и около 150 полицейских.

Свыше 700 сотрудников контрольно-распределительных служб, около 700 военных Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и более 300 сотрудников полиции будут работать на матче 10 мая.

Стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи с собаками и представители МЧС, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Столичные полицейские поймали водителя-наркокурьера

футболматчполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте