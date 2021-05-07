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Столичные полицейские поймали водителя-наркокурьера
Фото: Pixabay

Столичные полицейские поймали водителя-наркокурьера

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичные полицейские задержали 38-летнего водителя по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по городу.

Приезжего мужчину за рулем Nissan Qashqai остановили в районе поселения Сосенское. При проверке документов водитель начал заметно нервничать, чем и навлек на себя подозрения. Автомобиль обыскали и нашли 90 полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом внутри. Их общая масса — свыше 180 граммов. Экспертиза показала, что в пакетах находился мефедрон. Его готовили для сбыта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на преступление и незаконный сбыт наркотических средств. Его заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что сейф с деньгами и ювелирными украшениями похитили из столичной квартиры.

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