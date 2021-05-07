Сейф с деньгами и ювелирными украшениями похитили из столичной квартиры

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Неизвестные похитили сейф из квартиры, в котором хранились документы, ювелирные украшения и денежные средства. Об этом в пятницу, 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

О краже сообщила 44-летняя хозяйка квартиры. По ее словам это мог совершить мужчина, с которым она проживала некоторое время. Вскоре полиция задержала злоумышленников. Силовики выяснили, что сожитель женщины сообщил своим приятелям об имеющихся в квартире ценностях. Он же оставил открытой входную дверь. В назначенный день злоумышленники похитили сейф, вывезли его в Подмосковье и вскрыли с помощью кувалды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что лжекурьеры ограбили москвича на один миллион рублей.

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