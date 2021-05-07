Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сейф с деньгами и ювелирными украшениями похитили из столичной квартиры
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сейф с деньгами и ювелирными украшениями похитили из столичной квартиры

Юлия Павлушова

Происшествия

Неизвестные похитили сейф из квартиры, в котором хранились документы, ювелирные украшения и денежные средства. Об этом в пятницу, 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

О краже сообщила 44-летняя хозяйка квартиры. По ее словам это мог совершить мужчина, с которым она проживала некоторое время. Вскоре полиция задержала злоумышленников. Силовики выяснили, что сожитель женщины сообщил своим приятелям об имеющихся в квартире ценностях. Он же оставил открытой входную дверь. В назначенный день злоумышленники похитили сейф, вывезли его в Подмосковье и вскрыли с помощью кувалды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что лжекурьеры ограбили москвича на один миллион рублей.

Читайте также: Пассажир московского метро выстрелил в лицо попутчику из травматического пистолета

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте