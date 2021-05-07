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Связали скотчем: лжекурьеры ограбили москвича на один миллион рублей
Фото: sevbutovo.mos.ru

Связали скотчем: лжекурьеры ограбили москвича на один миллион рублей

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Костякова, 8/6 Карта всех событий

Лжекурьеры напали с пистолетом на хозяина квартиры и похитили один миллион рублей. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел около 11 часов ночи в квартире на улице Костякова, 8/6. По данным следствия, в дверь позвонили трое неизвестных, которые представились курьерами. Когда хозяин впустил мужчин, один из них достал пистолет. После чего злоумышленники связали скотчем владельца квартиры и еще одного мужчину, который находился в помещении. Узнав, где лежат деньги, нападавшие похитили их и скрылись. По словам потерпевшего, лжекурьеры забрали с собой один миллион рублей.

Силовики проводят проверку по данному факту.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчину пырнули ножом в живот на северо-востоке Москвы.

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