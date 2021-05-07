Мужчина до смерти забил собутыльника на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 102 Карта всех событий

В столичной квартире в ходе ссоры мужчина до смерти избил одного собутыльника и отправил в реанимацию другого. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

6 мая около 9 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о человеке в луже крови в квартире по улице Юных Ленинцев, 102. Прибившие на место сотрудники обнаружили на полу в комнате тело 49-летнего хозяина квартиры со множественными ссадинами и гематомами. Он умер примерно за восемь часов до приезда экстренных служб. Также в квартире находился 51-летний мужчина. Он доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами нижней челюсти и ребер.

Злоумышленника задержали через несколько часов. Им оказался 33-летний безработный мужчина. По данным следствия, накануне вечером он распивал с пострадавшими спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, в ходе которой гость избил хозяина квартиры и еще одного мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что москвичку избили до полусмерти на северо-западе столицы.

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