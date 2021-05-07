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Переломали ребра и чуть не пробили череп: москвичку избили до полусмерти на северо-западе столицы
Фото: moscow-live

Переломали ребра и чуть не пробили череп: москвичку избили до полусмерти на северо-западе столицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 92 Карта всех событий

На северо-западе столицы 42-летнюю женщину госпитализировали со множеством травм. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 6 мая около 8 часов вечера. Бригаду скорой помощи вызвали в квартиру, расположенную по адресу Волоколамское шоссе, 92. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, травму груди, закрытые переломы 5–6 ребер слева. Пострадавшая находится в реанимации.

Что именно произошло вечером в данной квартире, предстоит выяснить полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчине проломили голову на востоке Москвы.

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