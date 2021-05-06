Житель Подмосковья скинул соседку с пожарной лестницы

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Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Степана Терентьева Карта всех событий

Житель подмосковного Орехово-Зуева задержан по подозрению в убийстве 47-летней соседки. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Тело женщины с множественными травмами головы и переломом нижней челюсти нашли 5 мая возле пожарной лестницы дома на улице Степана Терентьева. Представитель СК уточнила, что такие повреждения характерны при падении с высоты.

Оперативники задержали подозреваемого, 48-летнего соседа погибшей. Он признал свою вину полностью. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, суд арестовал управляющую гостиницы «Вечный зов» после смертельного пожара.

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