Мужчина забил до смерти брата в Подмосковье

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица Коверши Карта всех событий

Житель подмосковного Ногинска стал фигурантом уголовного дела по подозрению в убийстве старшего брата. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 4 мая в квартире, расположенной на улице Коверши. Между 42-летним подозреваемым и его 44-летним братом во время застолья завязалась ссора. В какой-то момент она переросла в драку. Мужчина не менее пяти раз ударил родственника кулаком по лицу и голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Расследование продолжается. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчине проломили голову на востоке Москвы.

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