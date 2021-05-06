Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина забил до смерти брата в Подмосковье
Фото: moscow-live

Мужчина забил до смерти брата в Подмосковье

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица Коверши Карта всех событий

Житель подмосковного Ногинска стал фигурантом уголовного дела по подозрению в убийстве старшего брата. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 4 мая в квартире, расположенной на улице Коверши. Между 42-летним подозреваемым и его 44-летним братом во время застолья завязалась ссора. В какой-то момент она переросла в драку. Мужчина не менее пяти раз ударил родственника кулаком по лицу и голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Расследование продолжается. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчине проломили голову на востоке Москвы.

Читайте также: Безработный мужчина с пистолетом устроил конфликт в столичном торговом центре

убийстворасследованиебрат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Все мнения
О проекте