Мужчину пырнули ножом в живот на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Новикова, 14к2 Карта всех событий
Безработного мужчину ударили ножом у магазина на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел на улице Маршала Новикова, 14, корпус 2. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего в реанимацию с колото-резаным ранением живота.
Мотивы злоумышленника на данный момент неизвестны. По данному факту проводится проверка.
Ранее «ВМ» сообщала, что москвичку избили до полусмерти на северо-западе столицы.
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