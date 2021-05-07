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Мужчину пырнули ножом в живот на северо-востоке Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мужчину пырнули ножом в живот на северо-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Новикова, 14к2 Карта всех событий

Безработного мужчину ударили ножом у магазина на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Маршала Новикова, 14, корпус 2. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего в реанимацию с колото-резаным ранением живота.

Мотивы злоумышленника на данный момент неизвестны. По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвичку избили до полусмерти на северо-западе столицы.

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