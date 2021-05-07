Пассажир московского метро выстрелил в лицо попутчику из травматического пистолета
Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в одного из пассажиров столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал на станцию «Октябрьская».Злоумышленник выстрелил попутчику в лицо.
Уточняется, что в результате никто из пассажиров метро не пострадал, а стрелявшего задержали. У него нашли муляж гранаты и два перцовых баллончика.
Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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