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Пассажир московского метро выстрелил в лицо попутчику из травматического пистолета
Фото: АГН Москва / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Пассажир московского метро выстрелил в лицо попутчику из травматического пистолета

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в одного из пассажиров столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал на станцию «Октябрьская».Злоумышленник выстрелил попутчику в лицо.

Уточняется, что в результате никто из пассажиров метро не пострадал, а стрелявшего задержали. У него нашли муляж гранаты и два перцовых баллончика.

Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» сообщала, что лжекурьеры ограбили москвича на один миллион рублей.

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