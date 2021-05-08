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Доходный дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, капитально отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Доходный дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, капитально отремонтируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Красная Пресня, 36с1Карта всех событий

Доходный дом купца Моисея Кочубея, построенный в 1905 году по проекту архитектора Осипа Шишковского, ждет капитальный ремонт.

В этом доме на улице Красной Пресне жила семья поэта Владимира Маяковского после переезда в Москву. Они снимали квартиру в этом здании с 1913 по 1915 год.

Фасады здания оформлены в стиле французского модерна. Для него характерны симметричная композиция и лаконичный декор.

Капитальный ремонт в доме-памятнике требует тонкого баланса между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности объекта.

Метод и технологии ремонта такого здания определены в проектно-сметной документации, которая проходит государственную экспертизу и согласовывается с департаментом культурного наследия столицы.

В программу капитального ремонта включены более 350 домов-памятников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Владимир Маяковскийстаринные домакапитальный ремонт
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