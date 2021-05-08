Доходный дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, капитально отремонтируют
Доходный дом купца Моисея Кочубея, построенный в 1905 году по проекту архитектора Осипа Шишковского, ждет капитальный ремонт.
В этом доме на улице Красной Пресне жила семья поэта Владимира Маяковского после переезда в Москву. Они снимали квартиру в этом здании с 1913 по 1915 год.
Фасады здания оформлены в стиле французского модерна. Для него характерны симметричная композиция и лаконичный декор.
Капитальный ремонт в доме-памятнике требует тонкого баланса между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности объекта.
Метод и технологии ремонта такого здания определены в проектно-сметной документации, которая проходит государственную экспертизу и согласовывается с департаментом культурного наследия столицы.
В программу капитального ремонта включены более 350 домов-памятников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Архитектурно-художественную подсветку обновят на Большом Каменном мосту в рамках капремонта