Доходный дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, капитально отремонтируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Красная Пресня, 36с1 Карта всех событий

Доходный дом купца Моисея Кочубея, построенный в 1905 году по проекту архитектора Осипа Шишковского, ждет капитальный ремонт.

В этом доме на улице Красной Пресне жила семья поэта Владимира Маяковского после переезда в Москву. Они снимали квартиру в этом здании с 1913 по 1915 год.

Фасады здания оформлены в стиле французского модерна. Для него характерны симметричная композиция и лаконичный декор.

Капитальный ремонт в доме-памятнике требует тонкого баланса между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности объекта.

Метод и технологии ремонта такого здания определены в проектно-сметной документации, которая проходит государственную экспертизу и согласовывается с департаментом культурного наследия столицы.

В программу капитального ремонта включены более 350 домов-памятников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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