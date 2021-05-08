СМИ: Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке

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На Камчатке уже два часа не выходит на связь вертолет Ми-8. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в субботу, 8 мая.

Уточняется, что вертолет зарегистрирован на частное лицо. Он совершал полет около одной из сопок. В назначенное время пилот не вышел на связь.

— Установить контакт с ним не удается уже два часа, — заявил источник агентства.

Известно, что на борту вертолета находятся два человека.

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