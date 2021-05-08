«Число успеха»: нейроцифролог объяснил, как быстро узнать в какой сфере ждет удача

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С помощью быстрого расчета по дате рождения каждый россиянин может узнать, в каком направлении ему стоит пробовать свои силы. Нейроцифрология способна помочь указать самую успешную сферу для развития. Об этом «Вечерней Москве» рассказал нейроцифролог Вадим Безделев.

— Данный расчет, безусловно, не приведет вас за ручку к успеху и удаче. Нужно самому действовать и не ждать для этого удобного случая. Бывают, конечно, случаи, когда человек получает все, не делая почти ничего. Но вы не задумывались, что он просто развивается именно в той сфере, где достичь успеха для него не составит труда? И так может быть с каждым, — уточнил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, «число успеха» вычислить достаточно просто. Для этого необходимо сложить все цифры полной даты рождения. Например, 23.05.2000. Складываем: 2 + 3 + 5 + 2 = 12. Затем в получившейся цифре снова складываем один и два, итог: число удачи — три.

Расшифровка по каждому значению

1

Удача ждет в каких-то серьезных делах: бизнес, банковское дело и так далее. Однако азартные игры на протяжении всей жизни должны оставаться под строгим запретом.

2

У вас хорошо развиты коммуникативные навыки и дар убеждения, поэтому успех, вероятнее всего, будет в недвижимости, рекламе и иных сферах, которые напрямую связаны с общением с людьми.

3

Торговля или бизнес — вот ключ к постоянной удаче для вас. Следует развиваться именно здесь.

4

В вашем случае трудно указать конкретную деятельность, в который ждет успех. У вас множество сильных сторон, которые можно развить практически в любой сфере. При желании вы быстро достигните нужной цели, поэтому прислушайтесь к себе и найдите дело по душе.

5

Скучные рабочие будни в офисе? Нет. Только не это. Вам нужна активность, творчество, где можно проявить себя «во всей красе». Не стоит запирать себя там, где угасает жизненный потенциал.

6

Удача будет там, где есть путешествия. У вас в крови постоянное движение и неугасаемая энергия. Нельзя ни в коем случае сидеть на месте.

7

Не тратьте жизнь на мелочи. Энергию следует направить на более крупные и важные дела. Именно там вас и ожидает та самая фортуна, которая с радостью вам улыбнется. Возможно, успех принесет новое изобретение или какое-то открытие.

8

Занимайтесь тем, что приносит вас спокойствие и гармонию. Не стоит за чем-то постоянно гнаться в ущерб себе. Удача появится лишь тогда, когда у вас будет полная гармония в жизни.

9

Огромное количество знакомых — один из лучших способов добиться успеха. Пора уже попрощаться со своими комплексами и страхами и начать жить, общаться и находить новых друзей. Чем больше знакомых — тем выше вероятность, что кто-то вам поможет или подскажет.

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