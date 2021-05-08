Дмитрий Саблин: Памятник героям Великой Отечественной войны открыли в Новой Москве

Фото: Марина Липкина

В преддверии 76-летней годовщины Победы в деревне Постниково поселения Марушкинского был открыт памятник жителям, которые принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин особо отметил усилия жителей в сохранении памяти о подвиге односельчан.

На краю войны

80 лет назад, осенью 1941 года, на подступах к Киевскому шоссе развернулись кровопролитные бои. Гитлеровцы планировали ворваться танковым клином в столицу страны, поставив победную точку своего блицкрига. Но ополчение Москвы стало непреодолимой стеной для оккупантов. Деревни и поселки Марушкинского поселения оказались тогда в прифронтовой зоне. Именно здесь в небе сражались истребители, обороняя Москву от бомбардировщиков. Именно сюда эвакуировали раненых. И здесь же хоронили в братских могилах погибших.

— В поселениях, расположенных рядом с Киевским шоссе, память о войне очень сильна, — комментирует депутат Государственной думы, первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. — Неудивительно, что жители Марушкинского поселения ежегодно с особенным трепетом встречают годовщину Победы.

Новый памятник

Этот год не стал исключением. В деревне Марушкино возложили венки и цветы, а в деревне Постниково открыли памятник. Монумент в форме фронтового письма-треугольника был установлен по обращениям жителей и при поддержке администрации, депутатов и «Боевого братства». Он посвящен жителям Постникова, которые принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Депутат Дмитрий Саблин направил свои поздравления жителям деревни:

— Рад, что сегодня, спустя 80 лет после битвы за Москву, продолжают создаваться памятники, посвященные истории тех важнейших для нашей истории событий. Победа была куплена кровью наших соотечественников. Об этом необходимо помнить, чтобы дети будущего знали о страшной цене, которая была уплачена.

Инструмент формирования будущего

Дмитрий Саблин и «Боевое братство» активно поддерживают идею сохранения исторической памяти. Среди инициатив депутата — разработка единой концепции преподавания в школах истории Отечества и создание книги славы «Город-герой Москва».

— Владимир Путин в своем послании обратил внимание, что у нас до сих пор преподают историю по учебникам, где Сталинградская битва даже не упомянута. Это пример разноголосицы, которая с 1990-х годов царила в школьных программах. Пора это прекратить. Курс истории — это не просто образовательный продукт. Это инструмент формирования будущего нашей страны. И мы сделаем все, чтобы факты и оценки исторических событий излагались объективно, без фальсификаций и фигур умолчания, — отметил Саблин.

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