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СМИ предположили, что США хотят вернуть Россию в 90-е
Фото: Whitehouse

СМИ предположили, что США хотят вернуть Россию в 90-е

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки стремятся к тому, чтобы Россия снова стала замкнутой страной, каковой она была во времена правления Бориса Ельцина. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu в субботу, 8 мая.

По мнению журналиста издания, президент США Джо Байден предпринял меры для нового витка напряженности в отношениях с Россией. Причиной тому стало усиление влияния РФ на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа.

Автор статьи отметил, что США не желают сотрудничества Москвы и Анкары, поэтому пытаются ослабить связь санкциями.

При этом, сообщает издание, Вашингтон говорит о готовности сотрудничества с Москвой, продолжая влиять на ЕС с целью не допустить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Так, добавил автор, США стараются превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть снизить ее активность на мировой арене. Однако, подчеркнул эксперт, это маловероятно, учитывая могущество Москвы в военной, космической и энергетической областях.

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