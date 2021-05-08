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Муниципальный депутат Елена Кац добилась восстановления памятной доски в честь Героя Советского Союза
Фото: Николай Темников

Муниципальный депутат Елена Кац добилась восстановления памятной доски в честь Героя Советского Союза

Василий Плиткин

Общество

Муниципальный депутат, главный врач поликлиники № 7 Елена Кац помогла восстановить историческую справедливость: доска в память снайпера, героя Великой Отечественной войны Алии Молдагуловой вернулась на дом в Вешняках.

Мемориальную доску установили на фасад дома № 32 по улице Молдагуловой, названной в честь героя Советского союза. Восстановить табличку, демонтированную в ходе ремонта, муниципального депутата просили жители дома и ветераны.

— Мы обещали жителям восстановить историческую справедливость к Празднику Победы, и это сделано. Было собрано около 400 подписей жителей за возвращение таблички. Огромное спасибо всем, кому дорога память юной героини, уходившей на фронт из Вешняков, — сказала Елена Кац на церемонии открытия памятного знака.

Муниципальный депутат Елена Кац добилась восстановления памятной доски в честь Героя Советского СоюзаФото: Дарья Сорокина

Жители поблагодарили Елену Кац за помощь в возвращении мемориальной доски и восстановлении памяти об Алие Молдагуловой. Особую благодарность выразили члены казахской диаспоры в Москве.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи доктора Елены Кац с ветеранами и членами родительского комитета школы № 1512 прозвучала инициатива о присвоении школе имени Алии Молдагуловой. Раньше имя героини носила школа, ставшая впоследствии филиалом образовательного комплекса.

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