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Летчик-космонавт Романенко поздравил ветерана, ставшего «талисманом» Победы для однополчан
Фото: Иван Степанов

Летчик-космонавт Романенко поздравил ветерана, ставшего «талисманом» Победы для однополчан

Василий Плиткин

Общество

Герой России, летчик-космонавт, полковник ВС РФ Роман Романенко поздравил с годовщиной Великой Победы ветерана войны, летчика-испытателя Мора Вольфовского, посвятившего свою жизнь защите воздушных границ страны.

Еще в юности будущий штурман героически противостоял захватчикам во время обороны Москвы в 1941 году. Необычное имя стало «талисманом» для однополчан и судьбоносным для врагов Отечества. В 1944 году Вольфовский окончил Высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов дальней авиации. Участвовал в сражениях на Дальнем Востоке, служил в Бобруйске и Полтаве, под Киевом и Энгельсе, в Арктике, Заполярье.

За бесстрашие, героизм и мужество летчика, которого сослуживцы называли «смерть врагам», наградили Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За победу над Японией». В 1979 году он завершил службу в звании полковника.

Общение двух летчиков завершилось пожеланием сделать эту знаковую встречу традиционной.

— Настоящих героев, подаривших нам самое ценное, — свободу и мир — осталось совсем мало. Пока у нас есть возможность поблагодарить ветеранов лично, необходимо это делать, — сказал Романенко.

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