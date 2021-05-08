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В старину 9 мая считался днем, когда нужно начинать высаживать горох и картофель. Дата получила название Глафира-горошница. Наши предки верили, что в этот день нельзя готовить блюда из картофеля, поскольку ужин с этим гарниром сулит недопонимания и возможный развод. Люди ели горох, чтобы в доме было счастье и взаимопонимание.

Также приметы запрещали в этот день ловить ласточек. Нарушивший запрет мог попасть в тяжелую жизненную ситуацию, выход из которой невозможно будет отыскать своими силами.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя есть на ужин 9 мая, чтобы не разрушить семью

Приметы погоды обещали погожие дни, если вы услышите кукушку, а если пение птиц отрывистое, то скоро пойдет дождь.

9 мая отмечается День Победы в войне над фашистской Германией.

76 лет назад была учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Она стала самой распространенной наградой СССР. 61 год назад был открыт мемориал в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище. 26 лет назад в Москве был открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.

В этот день родились советский и российский поэт, бард Булат Окуджава, композитор Виктор Резников, актеры Инна Гулая и Федор Бондарчук.

Именины отмечают Василий, Глафира, Степан, Николай.

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