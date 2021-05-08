«От них самая польза»: какие продукты помогут укрепить здоровье

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Весной важно питаться сезонными продуктами, чтобы противостоять авитаминозу, укрепить иммунитет и в итоге быть защищенным от опасных недугов. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Светлана Титова.

По ее словам, весной «самая польза идет от зелени» (в любом ее виде, — прим. «ВМ»). При этом эксперт призвала не путать зелень с овощами и фруктами, которые, например, так долго везли из-за границы в Россию, что они либо изначально не имели особой пользы, либо растеряли эти свойства по дороге.

— Сезонные продукты — это те, которым сейчас положено созревать, — подчеркнула собеседница издания.

По ее мнению, зелень должна быть в каждодневном рационе человека. При этом важно понимать, что поедание одного и того же продукта не лечит, а добавляет проблем со здоровьем, в связи с чем в питании должен соблюдаться баланс, уточнила эксперт.

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