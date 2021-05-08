Годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Неделина Карта всех событий

Годовалый ребенок доставлен в больницу после падения из окна квартиры, расположенной на шестом этаже в доме на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

— По предварительной информации, 8 мая 2021 года годовалый ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома по улице Маршала Неделина. Мальчик доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительным данным, в семье, где произошла трагедия, проживает еще шесть детей. Отмечается, что их жилищно-бытовые условия организованы ненадлежащим образом.

По данному факту Кунцевская межрайонная прокуратура проведет проверку, которая установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

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