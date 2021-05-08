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СК сообщил подробности гибели пятерых мужчин при пожаре в Мытищах
Фото: mosobl.sledcom.ru

СК сообщил подробности гибели пятерых мужчин при пожаре в Мытищах

Виктория Родимкина

Происшествия

Помещение, в котором 7 мая во время сварочных работ произошел пожар, было арендовано одним из погибших в огне. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в субботу, 8 мая.

Ранее стало известно, что возгорание в Мытищах произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями. В результате возгорания погибли пять человек. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительной информации, один из погибших вместе с отцом производил сварочные работы по переоборудованию транспортных средств. 7 мая в помещении во время работ произошел хлопок, который привел к возгоранию. После тушения пожара спасатели нашли тела пятерых мужчин.

— Следователями-криминалистами к настоящему времени допрошены очевидцы, арендатор, инспектор МЧС, изъяты договор аренды помещения, сервер с видеозаписями, — говорится в сообщении.

Пожар был потушен в 04:00 8 мая.

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