Пожарные ликвидировали возгорание в сварочном цехе в Мытищах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом в субботу, 8 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Площадь пожара составила 225 квадратных метров. Внутри сварочного цеха находились баллоны с кислородом и пропаном. Они были вынесены из горящего помещения, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что возгорание в Мытищах произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями. Пожар был локализован на площади 225 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек. Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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