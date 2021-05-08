Прокуратура Подмосковья взяла на контроль дело о пожаре в Мытищах

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Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Мытищах. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили на сайте прокуратуры.

По указанию прокурора Московской области на место происшествия выезжал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Ранее сообщалось, что возгорание в Мытищах произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями. Пожар был локализован на площади 225 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек. Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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