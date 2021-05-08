Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура Подмосковья взяла на контроль дело о пожаре в Мытищах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль дело о пожаре в Мытищах

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Мытищах. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили на сайте прокуратуры.

По указанию прокурора Московской области на место происшествия выезжал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Ранее сообщалось, что возгорание в Мытищах произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями. Пожар был локализован на площади 225 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек. Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Читайте также: Модель Синтюреву повторно приговорили к четырем годам за ограбление депутата Госдумы

уголовное делопожарПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте