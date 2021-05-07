СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Мытищах. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что возгорание в Мытищах произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями. Пожар был локализован на площади 225 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек.

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