Число жертв пожара в сварочном цехе в Мытищах увеличилось до пяти

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

При разборе завалов пожара в помещении сварочного цеха в Мытищах спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв трагедии увеличилось до пяти. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

— Обнаружено тело пятого погибшего. Еще один человек пострадал, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что возгорание в Мытищах произошло в двухэтажном каркасно-металлическом здании, которое было обшито сэндвич-панелями. Пожар был локализован на площади 225 квадратных метров.

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