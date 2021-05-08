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Выставка редких фронтовых снимков открылась в столице по инициативе Евгения Попова
Фото: Альфия Гилазова

Выставка редких фронтовых снимков открылась в столице по инициативе Евгения Попова

Василий Плиткин

Общество

Выставка с фотоматериалами военных лет открылась в Платовском сквере Москвы. Она организована по инициативе тележурналиста Евгения Попова, активно выступающего за сохранение исторической памяти.

— Глядя на эти снимки, я осознал, насколько они ценны и как легко мы можем их потерять. Человеческая память несовершенна. Тех, кто видел войну своими глазами, кто пережил ее ужасы, остается все меньше. Что будут знать о Великой Отечественной поколения, который придут после нас? Из каких источников они будут получать эти знания? Поэтому просто необходимо сохранить как можно больше фактических свидетельств минувшей войны», — отметил Евгений Попов.

Выставка редких фронтовых снимков открылась в столице по инициативе Евгения ПоповаСреди тех, кто поделился своими военными фотографиями, – Алексей Васильевич Невзоров / Фото: Из личного архива Алексея Невзорова

По словам тележурналиста, планируется, что выставка станет постоянной, с регулярной сменой экспозиции.

Идея создания выставки возникла неожиданно. Евгений Попов встречался с военным корреспондентом Игорем Григорьевичем Гребцовым. В должности командира отделения связи он участвовал в обороне Сталинграда, Курской битве, форсировании Днепра и Корсунь-Шевченковской операции. Он был ранен под Сталинградом, и в феврале 1944 года стал военным корреспондентом дивизионной газеты «Боевая красноармейская». Уже журналистом Гребцов прошел от Правобережной Украины до Молдовы и предместий Братиславы, где в марте 1945 года получил второе ранение.

Свой рассказ о военных годах Игорь Григорьевич иллюстрировал фронтовыми снимками. Старые, пожелтевшие, потертые, они были немыми свидетелями ушедшей эпохи. Так родилась идея оцифровать снимки военных лет. Гребцову предложение понравилось, и он предоставил свой архив.

Выставка редких фронтовых снимков открылась в столице по инициативе Евгения ПоповаФото: Из личного архива Алексея Невзорова

Среди тех, кто поделился своими военными фотографиями, — Алексей Васильевич Невзоров. Он ушел на фронт в 17 лет. Воевал в составе 90-й гвардейского минометного полка («Катюши»). Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Белоруссию и Прибалтику. Он награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Инициативу организации выставки поддержали в Совете ветеранов района Дорогомилово. Реализацией задачи занялся волонтерский штаб Евгения Попова. Добровольцы не только сканировали снимки, но и помогали ветеранам решить их каждодневные проблемы.

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