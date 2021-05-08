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Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесу
Фото: Пресс-служба Лиза Алерт

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесу

Василий Плиткин

Общество

8 мая в Истринском районе Подмосковья поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» провел мероприятие в рамках проекта «Стрелки», позволяющее заблудившимся в лесополосе самостоятельно найти выход в город. Как отметил координатор отряда Олег Леонов, благодаря специально заранее развешенным на территориях ярко-оранжевым табличкам люди могут самостоятельно ориентироваться.

Специальные указатели хорошо видны издалека и легко привлекают внимание человека. Во многих местах под стрелками размещена небольшая инструкция, в которой кратко написано, что делать, если человек заблудился.

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесуФото: Пресс-служба Лиза Алерт

— Там, где установлены подобные указатели, количество заявок на поиск сократилось до минимума. Они помогают людям выйти из леса самостоятельно, даже если они заблудились. Проект экономит ресурсы отряда — мы исключаем из зоны поисков огромные лесные участки и тратим свои силы на другие заявки, давая больше шансов на спасение другим потерявшимся», — сказал Олег Леонов.

Отряд «ЛизаАлерт» присоединился к проекту «Стрелки» более двух лет назад. Задача проекта — размещать таблички с указанием направления выхода из леса. Стрелки-указатели крепятся к стволам деревьев на высоте примерно 2 метра от земли.

— Мы постоянно выезжаем в леса, где повесили стрелки ранее, чтобы проверить направление указателей, скорректировать, если необходимо. С каждым годом число заявок на поиск людей увеличивается. Анализируя количество пропаж и места обнаружения пропавших, мы планируем, где будем дальше развешивать указатели. На очереди Одинцовский городской округ как один из лидирующих по количеству потерявшихся в лесах по нашей статистике, — рассказал Владимир Святловский, руководитель проекта «Стрелки» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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