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Медик назвал главный признак проблем с щитовидной железой
Фото: pixabay.com

Медик назвал главный признак проблем с щитовидной железой

Татьяна Плотникова

Здоровье

Припухлости на шее являются главным признаком, сигнализирующем о наличии проблем с щитовидной железой. Об этом рассказал сотрудник Медицинского центра имени Джона Хопкинса Джейдип Трипати.

Американский специалист отметил, что увеличение щитовидки называется зобом. При этом появление припухлости в области гортани зачастую сопровождается стеснением в горле, охриплостью и головокружением, реже – кашлем, затрудненным глотанием и дыханием.

Появление подобных симптомов редко свидетельствует об онкологических заболеваниях. Тем не менее, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить риск развития рака, подчеркнул эксперт в интервью BestLife.

Ранее диетолог объяснил, когда чувство голода может стать поводом для обращения к врачу.

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