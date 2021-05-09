Крупный пожар произошел в жилом доме в Крыму

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Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме в селе Табачном в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом в ночь на воскресенье, 9 мая, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В ведомстве уточнили, что сведения о пожаре в двухэтажном доме на улице Школьной поступили в 22:50 по московскому времени субботы, 8 мая. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности.

Огонь охватил всю площадь деревянного строения. Проживающие в доме люди покинули жилище до приезда пожарных. Никто не пострадал.

Тушение пожара продолжается, в нем принимают участие 42 человека и 12 единиц техники. По состоянию на 01:50 мск возгорание удалось локализовать, сообщает ТАСС.

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